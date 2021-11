Le HC La Chaux-de-Fonds confirme à domicile

Portiers en évidence

Malgré de nombreuses occasions de part et d’autre dans les deux périodes suivantes, le score n’a plus bougé samedi soir aux Mélèzes. La faute à deux gardiens en grande forme. D’un côté, l’ancien joueur du HCC de 2014 à 2017, Remo Giovannini, qui a su serrer le jeu pour ne plus rien laisser passer. De l’autre, un Nicolas Aeberhard des grands soirs, félicité par toute la formation chaux-de-fonnière au terme de la partie et élu logiquement homme du match.

Une performance d’ensemble solide pour des Chaux-de-Fonniers pourtant encore privés de nombreux éléments. L’analyse de l’entraîneur du HCC, Thierry Paterlini :