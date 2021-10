Les Universitaires donnent la leçon

Le HC Uni Neuchâtel n’a pas fait de détails en 1re ligue de hockey sur glace samedi aux patinoires du Littoral. La formation de Marc Gaudreault a étrillé le SC Unterseen-Interlaken 5-1, (1-0 3-0 1-1). Elle a vraiment fait la différence dans le tiers médian. En effet si Tristan Buthey a ouvert la marque une minute avant la pause, les Universitaires neuchâtelois ont inscrit trois buts durant le deuxième tiers temps à la suite d’une réussite de Simon Pfister et d’un doublé de Thomas Hofmann. Loris Weber a salé l’addition juste après le second thé. A 5-0, la messe était dite.

Au classement du groupe ouest de la 1re ligue, le HC Uni Neuchâtel joue toujours un rôle intéressant : il grimpe à la 2e place avec 2 points de retard sur le HC Franches-Montagne et un match en plus et avec une longueur d’avance sur Adelboden, troisième, mais là aussi avec deux rencontres supplémentaires. /mne