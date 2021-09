3e succès consécutif pour le HCC

Après une entame de rencontre compliquée, qui a vu le HC La Chaux-de-Fonds être mené 1-0 après 7 minutes de jeu, les joueurs de Thierry Paterlini ont remis l’ouvrage sur le métier pour tout d’abord revenir à hauteur de leurs adversaires du soir.





Supérieur dans le jeu, les Abeilles ont pris l’avantage au score sur les GCK Lions dès la 2e période, et n’ont plus lâchés leur os jusqu’à la sirène finale. Il y a bien eu cette réduction du score suite à une pénalité de 5 minutes contre Sondre Olden qui a fait trembler toute la patinoire, mais le HCC s’impose finalement 5-2 ce mardi. Avec ce résultat, le HC La Chaux-de-Fonds reste donc invaincu cette saison aux Mélèzes, et compte désormais 14 points au classement de Swiss League.





Développement suit /rde