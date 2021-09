Voyage victorieux pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds enchaîne. La formation des Mélèzes s’est imposée 4-3 face à Thurgovie samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. L’équipe de Thierry Paterlini en profite pour s’offrir une première victoire à l’extérieur cette saison et une deuxième victoire de rang.

Sur la glace du Güttingersreuti à Weinfelden, les deux équipes ont rapidement montré qu’elles ne lâcheraient rien dans cette partie en multipliant les efforts prolongés et les charges appuyées. Après un quart d’heure ce sont les locaux qui ont pu ouvrir le score par l’intermédiaire de Ian Derungs (15’). Comme touchés dans leur orgueil, les Chaux-de-Fonniers ont encore augmenté le rythme pour revenir au score par Oliver Achermann (17’) et même prendre l’avantage 20 secondes plus tard grâce à Loïc In-Albon.





Jeu du chat et de la souris

Les Abeilles n’ont pas réussi à tenir cette longueur d'avance bien longtemps dans la deuxième période. Moins d’une minute après le retour sur la glace, Jonathan Ang (21'), a pu rétablir la parité au tableau d’affichage. Mais les Chaux-de-Fonniers n’ont pas laissé le doute s’installer en reprenant l’avantage 3-2 grâce à une nouvelle réussite d’Oliver Achermann.





Jouer à se faire peur

Dans l’ultime période, Thurgovie a encore augmenté le rythme. Les Alémaniques ont dominé les Abeilles durant de longues minutes avant de trouver l’ouverture et l’égalisation par Dominik Binias (51’). Mais une nouvelle fois, le calme et l’abnégation de la troupe de Thierry Paterlini a fait la différence puisque Stefan Ulmer a pu inscrire le but victorieux à peine une minute plus tard.

Une victoire acquise de haute lutte face à un adversaire très difficile à manoeuvrer selon le défenseur Chaux-de-Fonnier, Noah Delémont.