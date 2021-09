Le HC Uni ramène la victoire du Valais

Le HC Université Neuchâtel a décroché samedi sa première victoire de la saison à l'extérieur. Les joueurs de Marc Gaudreault ont battu Sion 3-1 en 1re Ligue de hockey sur glace, une semaine après avoir dominé Saastal, autre formation valaisanne.

Après une première période sans but, Léo Wunderlin (21e) et Kevin Marion (26e) ont marqué dans le tiers médian. Après la réduction du score valaisanne peu après la mi-match, Loris Weber a scellé la marque dans la cage vide, à 16 secondes de la fin du match. Avec six points en deux matches, le HC Université se classe au 2e rang avec le même nombre d'unités que Franches-Montagnes. /lre