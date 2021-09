La 2e ligue de hockey sur glace reprend vie

Il faut relever qu’à la patinoire du Communal, au Locle, spectateurs et joueurs échappent à l’obligation de disposer d’un certificat Covid. L’enceinte locloise est considérée comme semi-ouverte et non complément fermée. Le président du club, Michel Juvet, attend surtout de pouvoir regoûter à des matches officielles au Communal, sans s’appesantir sur les circonstances.