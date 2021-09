Le HC La Chaux-de-Fonds sèchement battu à Olten

En déplacement à Olten pour la 4e journée de championnat, le HC La Chaux-de-Fonds a été battu sur le score de 6-2 devant près de 2'000 spectateurs.

Face à des Soleurois plus inspirés et surtout plus réalistes, le HCC a principalement manqué son entame de match, puisqu’il était déjà mené 3-0 après la première période. Contre l’un des favoris du championnat, un départ si compliqué ne pardonne pas et c’est sans être vraiment inquiété que Olten a pu gérer la suite de la rencontre. Le 4-1 qui est tombé juste avant la seconde pause a mis un terme aux espoirs d’un HCC pourtant par hors sujet. Trois buts à refaire en vingt minutes, s’en était toutefois trop.

Si le premier et le troisième tiers-temps on nettement tourné en faveur d’Olten, le HCC est à mettre au crédit d’une bonne période intermédiaire, où il a montré un hockey intéressant, sans se laisser décourager par le score.

Les Chaux-de-Fonniers n’auront pas le temps de gamberger bien longtemps puisque le prochain rendez-vous est fixé mardi aux Mélèzes contre Zoug Academy. Une réaction est attendue. /yra