le HC Uni étoffe son attaque

Du renfort au HC Uni Neuchâtel en 1re ligue de hockey sur glace. Le club du Littoral a annoncé mardi les engagements de trois nouveaux attaquants : Maxime Stehlin, Luca Valenza et Auguste Impose. Après avoir passé par les juniors du HCC et de Bienne, Maxime Stehlin est un jeune chaux-de-fonnier de 19 ans qui a évolué lors de la dernière saison avec les juniors élites de Genève Servette. Luca Valenza, lui, a joué en Swiss League avec les Ticino Rockets. Quant à Auguste Impose, il dispose déjà d’un curriculum vitae plus fourni. A 24 ans, cet ancien juniors des Ponts-de-Martel a accumulé une riche expérience en National League avec Genève Servette ainsi qu’en Swiss League, au HC Ajoie. En revanche, le club universitaire ne pourra pas compter sur Gionata Pedrazzini. Celui-ci ne restera pas au club pour des raisons professionnelles.

Le HC Uni Neuchâtel entamera le championnat de 1re ligue le week-end des 18 et 19 septembre. /comm-mne