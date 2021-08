Défenseur en renfort au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds renforce sa défense. Le pensionnaire des Mélèzes a annoncé mardi la venue de Kristian Suleski. Agé de 24 ans, Kristian Suleski a fait ses classes de juniors à Bienne, mais il est actuellement sous contrat avec le Lausanne HC. Il fait l’objet d’un prêt jusqu’au terme de la saison avec le club vaudois. Kristian Suleski compte déjà plus de 150 matches de Swiss League à son actif et dix rencontres de National League. Il a été engagé pour pallier les défections de trois défenseurs chaux-de-fonniers, déjà blessés, avant même que le championnat ne débute : Axel Andersson, Frédéric Iglesias et Lucas Matewa. /comm-mne