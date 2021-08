Adam Hasani signe à Olten

Adam Hasani a convaincu les dirigeants du HC Olten. Capitaine du HC La Chaux-de-Fonds lors de ces deux dernières saisons, le Loclois a signé un contrat d’une année avec l’équipe soleuroise de Swiss League de hockey sur glace. C’est ce qu’on peut apprendre mardi sur le site du club. Adam Hasani était à l’essai depuis plusieurs semaines à la patinoire du Kleinholz. Agé de 32 ans, il était à la recherche d’un club puisque le HCC n’avait pas souhaité prolonger son contrat.

On rappellera qu’Adam Hasani a également porté les maillots de Fribourg Gottéron et Genève Servette en National League où il a disputé plus de 300 matches. /mne