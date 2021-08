« L’objectif, c’est la finale »

Des renforts de taille pour permettre d’atteindre la finale. La Neuchâtel Hockey Academy commence la saison de Ligue A de hockey sur glace d’ici trois semaines, et ce, avec des ambitions décuplées. Après un exercice 2020/2021 décevant et un 5e rang final, les objectifs sont désormais bien plus élevés.



L’entraîneur du club, Yan Gigon, l’annonce. La venue des nouvelles étrangères, les Canadiennes Coralie Larose et Shelby Wood, représente un renfort, mais aussi une source de motivation pour porter l’équipe. Selon lui : « elles placent la barre plus haut pour le reste des joueuses et cela fixe de nouveaux objectifs ».