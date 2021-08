Le HCC s’impose face à Olten

La préparation au championnat de Swiss League hockey sur glace continue à bien se dérouler pour le HC La Chaux-de-Fonds. Mardi soir au Kleinholz, les Abeilles se sont imposées 3-0 face à Olten. Il s’agit du second blanchissage de suite pour le club des Mélèzes, et le quatrième succès en cinq matches de préparation. Les buts du HCC ont été inscrits par Julien Privet, Oliver Achermann et Andreas Döpfner. Le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sa préparation jeudi soir 19h30 aux Mélèzes face à Rouen. /jhi