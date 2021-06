Deux nouveaux renforts débarquent aux Mélèzes

L’effectif du HC La Chaux-de-Fonds s’étoffe encore en vue de la prochaine saison de Swiss League. Le club des Mélèzes annonce mercredi avoir signé une attente pour une saison avec Loïc In-Albon et Toms Andersons, deux joueurs évoluant en attaque en provenance des Langnau Tigers en National League.

Le premier, âgé de 23 ans et formé au HC Sierre, évolue depuis 2015 dans l’élite, dans l’Emmental depuis 2019. Il a disputé 33 matches la saison dernière avec un bilan de six points. Il a également joué six rencontres sous les couleurs de Langenthal.

Toms Andersons, 27 ans, a quant à lui inscrit deux buts et donné sept passes décisives lors du dernier exercice avec les Tigres. Il compte également six saisons en Swiss League à son actif, avec Thurgovie puis avec Langenthal avec qui il a décroché le titre au printemps 2019 face au HCC. /comm-lre