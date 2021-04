Deux hockeyeuses canadiennes sous contrat

La Neuchâtel Hockey Academy se renforce. Le club du Littoral a engagé deux nouvelles joueuses canadiennes en vue de la prochaine saison de Ligue A féminine de hockey sur glace. C’est ce qu’il a indiqué dans un communiqué diffusé mercredi. Il a mis sous contrat Shelby Wood et Coralie Larose pour l’exercice 2021 – 2022. Ces deux joueuses de 21 ans, originaires d’Ottawa, évoluent au seine de la même équipe depuis 4 ans à l’Université de Colgate, dans l’état de New York en NCAA, la plus haute ligue universitaire des Etats-Unis.

Coralie Larose est une attaquante alors que Shelby Wood est une défenseuse, qui a gagné la médaille d’argent aux championnats du monde M18 avec le Canada.

La Neuchâtel Hockey Academy a également signalé que ces deux internationales françaises restaient au club, en l’occurrence les défenseuses Gwendoline Gendarme et Marie-Pierre Pelissou. /comm-mne