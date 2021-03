Le HCC prend les devants dans sa série de pré-play-off

Si la victoire finale parait nette, elle a mis du temps à se dessiner. En place dès le début de match, la bande à Paterlini a une nouvelle fois peiné à passer l’épaule. L’avantage d’un but au terme du premier « vingt » représentait ainsi une maigre paie pour les locaux. Les Chaux-de-Fonniers ont su faire preuve de patience et de discipline pour s’en sortir face aux Zurichois. Ils ont également pu s’appuyer sur Matteo Ritz intraitable devant ses buts.



Il a fallu attendre le début du troisième tiers-temps, et un double avantage numérique, pour voir les Abeilles doubler leur avantage au score. Olivier Achermann poussait même l’avance à 3-0 quelques minutes plus tard. La réduction du score des Zurichois à six minutes du terme de la rencontre aurait pu donner quelques frissons aux Chaux-de-Fonniers, mais Adam Hasani pouvait redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs 86 secondes plus tard.