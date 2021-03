Simon Sterchi de retour au HCC

Simon Sterchi retrouve le HC La Chaux-de-Fonds. Le club de hockey sur glace annonce ce lundi le retour pour deux saisons de l’attaquant droitier après son passage à Langenthal et à Berne. Il avait déjà évolué au sein du club chaux-de-fonnier entre 2016 et 2018. Deux autres joueurs rejoignent les Abeilles. Le Suisse d'origine suédoise et défenseur Axel Andersson qui a évolué chez les ZSC et les GCK Lions, fait son entrée dans le club. Le club annonce encore l’arrivée du gardien Andri Henauer, issu de l’équipe de Suisse des moins de 20 ans et prêté par le CP Berne. /comm-gtr