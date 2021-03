Le HCC battu par les Ticino Rockets

Mauvaise soirée pour le HC La Chaux-de-Fonds. La troupe de Thierry Paterlini s'est inclinée 2-1 à Biasca face aux Ticino Rockets vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace, lors de l'avant-dernière rencontre du championnat régulier. Une défaite qui ne fait pas les affaires des Abeilles dans leur course à la sixième place directement qualificative pour les séries finales. Elles devront absolument battre Kloten dimanche (en direct sur RTN dès 18h15), pour espérer ne pas devoir passer par le tour intermédiaire avant les play-off.





Le manque de réalisme...toujours

Dans cette rencontre, le HC La Chaux-de-Fonds a de nouveau payé cher son manque d'efficacité. Privés de plusieurs titulaires, dont leur étranger Mathias Trettenes et leur capitaine Adam Hasani, les joueurs de la Métropole horlogère ne sont pas parvenus à trouver la solution face aux fusées tessinoises malgré un grand nombre d'occasions (38 tirs à 20 pour le HCC) et une belle envie collective.

La formation chaux-de-fonnière n'a par exemple par réussi à faire bon usage d'une situation de double supériorité numérique durant plus d'une minute, entre la fin du deuxième tiers temps et le début du troisième. Quelques minutes plus tard, Adrien Lauper pouvait inscrire le deuxième but tessinois sur une contre-attaque.

Le HCC a finalement pu réduire la marque en toute fin de partie par Daniel Carbis, après que Thierry Paterlini ait sorti le gardien.

L'équipe chaux-de-fonnière devra désormais se remobiliser et entamer son ultime rencontre contre Kloten comme une finale, afin peut-être d'obtenir une qualification directe pour les play-off, et quelques jours de repos bienvenus dans l'intervalle. /lre