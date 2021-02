Le HC La Chaux-de-Fonds battu d’un rien

Le HC La Chaux-de-Fonds n’est pas passé loin d’interrompre sa série négative samedi soir à la patinoire des Mélèzes. Les hommes de Thierry Paterlini se sont inclinés 4-3 après prolongations face à Langenthal. Une 6e défaite de suite particulièrement rageante pour les Chaux-de-Fonniers, tant la victoire semblait à portée de crosse.

Très bien entrées dans la partie, les Abeilles ont rapidement mené 2-0 grâce à des réussites de Carbis (4e) et Augsburger (8e). La suite s’est avérée plus compliquée, même si un but de Achermann, finalement annulé, aurait pu permettre aux locaux de mener 3-1 à la 23e minute de jeu. Au contraire, les Bernois ont égalisé dans l’enchaînement, puis même pris une longueur d’avance, 43 secondes seulement après le 2-2 ! Malmené, le HCC a tout de même réussi à revenir dans la partie grâce à ce même Achermann, suite à un goal bien valide cette fois-ci (39e). Et malgré plusieurs occasions pour les Neuchâtelois de prendre l’avantage lors du troisième tiers-temps, c’est finalement lors de la prolongation que s’est faite la décision.

La prochaine tentative pour stopper cette série négative est déjà fixée à lundi pour les joueurs de la Métropole horlogère, face au HC Ajoie à Porrentruy./mco-mau