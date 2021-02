« Cela va encore plus marquer la différence » entre les clubs

« Je ne pense pas que qu’il y avait vraiment l’urgence de changer quelque chose ». C’est ce qu'estime Jonas Hiller, président du syndicat des joueurs de hockey sur glace suisses à propos de la réforme de la National League. Vendredi le comité s’est réuni pour définir les nouveautés à venir. Les gros changements sont prévus pour la saison 2022-2023. Les équipes auront l’occasion de mettre sept étrangers sur la feuille de match. Une nouvelle mesure qui ne convient pas à tout le monde. Pour l’ancien gardien du HC Bienne, « la formule actuelle fonctionne plutôt bien ». Selon lui, cette nouvelle règle ne fait qu’accentuer les différences entre les clubs qui ont un gros budget et les autres. De plus, certains clubs pourraient en voir d’autres plus riches « venir chercher » leurs meilleurs étrangers.