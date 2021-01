La NHA s'impose avec facilité

Une solide victoire face à la lanterne rouge. Samedi, la Neuchâtel Hockey Academy a pris le meilleur sur Reinach 5-1 dans le cadre du championnat de Ligue A de hockey sur glace. Face aux Bâloises, les Hirondelles n'ont pas douté longtemps vu qu'après moins de deux minutes Jade Surdez a planté la première banderille. La jeune Franc-Montagnarde a ensuite récidivé 5 minutes plus tard pour donner un avantage décisif à ses couleurs. La suite de la rencontre n'a ensuite plus été qu'une formalité avec un nouveau but inscrit durant le tiers médian. Alors que Reinach a sauvé l'honneur à l'entame de la troisième période, les Neuchâteloises ont gentiment géré leur avance avant de marquer deux nouveaux buts dans les trois dernières minutes.

Au classement, la NHA revient un peu sur la barre et Bomo Thoune qui - avec un match supplémentaire - possède six points d'avance. Le leader reste les ZSC Lions. /jha