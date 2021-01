Le HC La Chaux-de-Fonds battu d’un rien

Le HC La Chaux-de-Fonds échoue de peu face au leader du championnat. Les hommes de Thierry Paterlini ont subi la loi de Kloten 3-2 après prolongation samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. Sur la patinoire zurichoise, les Abeilles ont réussi à hausser leur niveau de jeu pour faire douter des Aviateurs parfois minimalistes.

Durant les 20 premières minutes de jeu, les Abeilles ont croulé sous les attaques répétées des Zurichois. Les nombreuses occasions chaudes devant la cage chaux-de-fonnière ont permis au portier des Mélèzes, Stéphane Charlin, de se mettre en évidence. Malgré cette nette domination des joueurs locaux, les Abeilles ont tenu bon jusqu’à la première pause.

La jeunesse pour le déclic

Au retour des vestiaires, les protégés de Thierry Paterlini ont réussi à hausser leur niveau pour faire jeu égal avec leur adversaire. C’est finalement lors de la première situation spéciale de la rencontre que Kyen Sopa (20 ans) a pu débloquer les compteurs en déviant un shoot pris de la ligne bleue par Noah Delémont (18 ans) juste après la mi-match. Une ouverture du score qui porte la marque d’une jeunesse en confiance qui n’hésite pas à prendre sa chance quand l’opportunité se présente.

Cette première réussite a eu le mérite de réveiller les joueurs de Kloten qui, après avoir fait preuve d’un peu de suffisance, se sont sérieusement lancés dans la partie. Un changement de tempo qui a permis à Juraj Simek d’égaliser trois minutes plus tard.

Fin de match sous tension

Le troisième tiers-temps a rapidement tourné en faveur des Zurichois. Dominateurs, les hommes de Per Hanberg ont pris d’assaut la zone défensive chaux-de-fonnière jusqu’à trouver la faille par un certain Dominic Forget (45’). Malgré cette réussite, le HCC s’est accroché jusqu’au bout et a été récompensé de ses efforts. A une minute de la sirène finale, Timothy Coffman est parvenu à ramener son équipe à hauteur au tableau d’affichage en profitant d’une supériorité numérique. Une égalisation méritée pour la formation des Mélèzes qui, malgré la domination adverse, a toujours cru en ses chances. Les précisions de l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Jaison Dubois :