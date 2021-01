Le HCC gagne sur le fil pour son premier match de l’année 

Le HC La Chaux-de-Fonds l'emporte d'un rien à Winterthour. Pour leur premier match de l'année en Swiss League de hockey sur glace, les hommes de Thierry Paterlini se sont imposés 4-3 après les tirs au but, samedi en terres zurichoises. Les Abeilles cueillent ainsi leur deuxième succès de rang en championnat.

Scenario presque parfait

Les joueurs chaux-de-fonniers ont tout de suite donné le ton dans cette partie. Après 24 secondes de jeu seulement, Timothy Coffman a pu profiter d’une défense zurichoise amorphe pour ouvrir la marque en faveur des Abeilles. En confiance face à la plus mauvaise arrière-garde du championnat, le club des Mélèzes a réussi à doubler la mise par l’intermédiaire de Karim Bouchareb (10’) au terme d’une très belle action collective.

Mais après cette entame de match idéale, un fait de jeu est venu redistribuer les cartes à la Zielbau Arena. Le capitaine du HCC, Adam Hasani, a écopé de cinq minutes de pénalité et d’une punition de match pour une charge à la tête d’un joueur zurichois. Il n’en fallait pas plus pour remettre les locaux dans la partie. Mike Küng (14’) a d’abord pu ramener Winterthour à une longueur en profitant de cet avantage numérique. C’est ensuite Tim Wieser (18’) qui a pu égaliser avant la première pause au terme d’un premier tiers-temps riche en rebondissements.

Match à suspense

Les débats se sont ensuite équilibrés dans le deuxième tiers-temps. Après plusieurs actions de part et d’autre, c’est une nouvelle fois Karim Bouchareb (29’) qui a réussi à donner l’avantage au HC La Chaux-de-fonds peu avant la mi-match. Une courte longueur d’avance que les Abeilles ont réussi à préserver jusqu’à la deuxième sirène. Mais dès l’entame de l’ultime période, les joueurs de la Métropole horlogère se sont faits surprendre en encaissant l’égalisation par Zack Torquato (42’). Malgré plusieurs actions dangereuses en faveur des Abeilles, le score n’a plus évolué dans le temps réglementaire.

En prolongations, les protégés de Thierry Paterlini ont pris d’assaut la cage du portier zurichois en profitant notamment de deux minutes de supériorité numérique mais sans réussir à concrétiser. C’est finalement aux tirs au but que c’est joué cette partie. Et dans cet exercice, les Chaux-de-Fonniers se sont montrés les plus habiles en ne ratant qu’un seul essai pour s’offrir une victoire au forceps.

Si ce succès à mis du temps à se dessiner, il porte surtout la marque du jeune attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Karim Bouchareb. Deux fois buteur samedi, il a su montrer la marche à suivre à ses coéquipiers du haut de ses 19 ans.