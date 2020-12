Le HCC boucle 2020 par un succès

L’année 2020 est désormais derrière pour le HC La Chaux-de-Fonds. Au-delà de la pandémie et des matchs sans public, ce millésime ne restera pas sportivement dans les mémoires. Une élimination sans gloire au premier tour des play-off contre Ajoie l’hiver passé et une 7e place actuelle au classement de Swiss League. Espérons que 2021 soit plus enthousiasmante à tous les niveaux.

Que le HCC redevienne une équipe de premier plan sur la glace, mais surtout que ses supporters puissent regagner les gradins de la patinoire des Mélèzes. Ceci dit, les deux ne sont pas gagnés d’avance.





La voie à suivre

Il faudra donc tendre dans ces deux directions, pas à pas. C’est d’ailleurs ce que les protégés de Thierry Paterlini ont fait mardi en battant les Ticino Rockets 4-1 à la patinoire des Mélèzes. Un succès qui fait moralement du bien avant d’aborder les échéances de la nouvelle année. Et ceux qui pensent qu’une victoire contre la lanterne rouge de Swiss League va de soi, sont invités à se rappeler du premier match de la saison contre les Tessinois. Le HCC s’était incliné 2-3 à domicile.





Un succès sans bavure

Cette fois-ci pas de fioriture, les Chaux-de-fonniers ont signé une victoire logique et méritée.

Même s’il n’y a pas eu de but dans le premier tiers-temps, le début de partie a été d’un bon niveau, avec un HCC dominateur mais stérile. La partie s’est décantée dans la période intermédiaire, grâce notamment à Tim Coffman et Oliver Achermann qui ont pu offrir l’avantage aux Chaux-de-Fonniers, 2-1, avant d’entamer le dernier tiers-temps. Une ultime partie de match où le HCC a consolidé sa victoire suite à des réussites de David Ullstroem (Suèdois prêté en licence B par Bienne) et Coffman une nouvelle fois.





Le regard vers la nouvelle année

Place désormais à 2021 avec un HCC qu’on espère voir à pareille fête. Que Thierry Paterlini puisse retrouver un contingent sain et complet (Mathias Trettenes était encore convalescent) pour instaurer un cycle victorieux à l’approche des play-off. C’est là que tout va se jouer, et mine de rien, février n’est pas si loin. /yra