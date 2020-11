Le HCC giflé par Kloten

Le HC La Chaux-de-Fonds a concédé une nouvelle défaite dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. La troisième de rang cette semaine après celles contre Zoug Academy et Sierre.

Si s’incliner 9-1 contre Kloten n’est pas un affront en soi (même à domicile et même si lourdement), c’est surtout le tableau d’ensemble après la sortie de quarantaine qui inquiète. Comme si les joueurs de Thierry Paterlini n’arrivent pas à retrouver une régularité et la qualité dans le jeu depuis que la COVID-19 s'est introduite dans le vestiaire.

Même si cette année la curiosité est plutôt de regarder le classement sous l’angle des matchs joués, c’est évidemment le nombre de points (ou le nombre de points par match) qui fera foi à l’heure des comptes. Avec son rythme actuel, le HCC n'avance pas beaucoup, et à la fin de la saison régulière, il serait quand même gênant de le voir classé au-delà de la 6e place directement qualificative pour les play-off. Après 14 rencontres, le HCC pointe provisoirement au 8e rang.





Un Kloten de haute voltige

Ceci dit, on a connu meilleur adversaire que Kloten pour remettre en selle une équipe en mal de confiance. "En pleine bourre" et présentant la meilleure offensive de la ligue, les Aviateurs ont logiquement dominé les Chaux-de-Foniers toujours privés de Mathias Trettenes, convalescent.

Le premier tiers-temps a été plutôt serré. Mais en apparence. Dominateurs dans le jeu, les joueurs de Kloten ont réussi à passer trois buts au HCC dont deux dans les derniers instants de la période. Le ton était donné et la partie déjà jouée, ou presque.

L’équipe de Thierry Paterlini ne s’est toutefois pas avouée vaincue si prématurément et a livré un bon deuxième tiers-temps, où elle a seulement encaissé un but, également en fin de période. Le but de trop - à 4-0 - pour une mission devenue impossible dans les vingt dernières minutes qui ne furent que du remplissage et où les Zurichois ont pu faire parler leur flagrante supériorité.





Réagir vite



Une défaite de plus, oui, certes. Mais une défaite contre un adversaire d’un calibre supérieur. Oui, le HCC doit se remettre en question, mais non, il ne doit pas trop gamberger. Avec des déplacements à Olten et Viège la semaine prochaine il n'en aura pas le temps. /yra