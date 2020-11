Le HCC maîtrise face aux GCK Lions

Bien en place dès les premières minutes de jeu, les hockeyeurs du HCC n’ont jamais véritablement été inquiétés par leur adversaire du soir. Ils ont rapidement et logiquement pris les devants dans la rencontre. Des réussites d’Augsburger (6e) Volejnicek (9e) et Coffman (20e) leur ont permis de rentrer une première fois aux vestiaire avec une avance confortable de trois buts. Un écart qui aurait pu être encore plus large sans quelques belles parades du portier zurichois Meier. Les joueurs de Thierry Paterlini ont ensuite su maîtriser le match face à une équipe zurichoise qui a paru franchement limitée.



Les Chaux-de-Fonniers goûtent ainsi à la victoire une première fois depuis leur pause forcée en raison d’une mise en quarantaine. Ils ont surtout montré un visage rassurant quant à leur état de forme physique et leur niveau de jeu. /yfr