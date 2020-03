La NHA n'a pas été aidée par le destin

Cela s’est joué sur des détails - et quelques décisions arbitrales -, mais à la fin c’est toujours Zurich qui gagne. La Neuchâtel Hockey Academy a pris l’eau dimanche aux Patinoires du Littoral lors de l’acte II de la finale de Ligue A féminine de hockey sur glace. Battue 3-0 par les ZSC Lions, les Neuchâteloises sont désormais menées 2-0 dans cette série au meilleur des cinq. Elles n’ont plus le droit à l’erreur.







Un but fantôme



Dans cette rencontre, le destin s’est un peu acharné sur les Hirondelles. Alors que la NHA s’était montrée très disciplinée et appliquée en défense lors du premier tiers-temps, c’est un petit coup du sort qui a fait basculer le match. A la 25e minute de jeu, un envoi de la Zurichoise Sara Bachmann fait résonner la barre transversale, mais l’arbitre décide que le palet a franchi le but neuchâtelois après quelques minutes de palabre, ceci au grand dam de la NHA. Un peu sonnées par cette décision, les Neuchâteloises se sont alors laissées surprendre quelques instant plus tard sur un contre assassin de Dominique Ruegg (31e) alors qu’elles évoluaient à 5 contre 4 !





Le goal de trop



Les espoirs se sont littéralement envolés quand cette même Dominique Ruegg a planté le troisième but au terme d’un solo magistral dès le début du troisième tiers-temps (41e). La messe était dite même si les Neuchâteloises ont tout donné pour inscrire le but de l’honneur.



Avec cette défaite, la NHA n’a donc plus le droit à l’erreur et devra faire preuve d’un formidable esprit d’équipe si elle entend aller chercher une victoire samedi prochain chez le champion de la saison régulière. Il faudra aussi que le destin choisisse le camp neuchâtelois. /jha