Le Fédération sanctionne le HCA d’un avertissement

Le HC Ajoie reçoit un avertissement. La Fédération suisse de hockey sur glace a remis le club jurassien de Swiss League de hockey sur glace à l’ordre suite au match des quart de finale des play-off qui l’a opposé vendredi passé à La Chaux-de-Fonds au Voyeboeuf. Selon une information d'Arcinfo parue ce vendredi, la commission ordre et sécurité l’a recadré en raison du trop grand nombre de personnes présentes dans la patinoire, malgré le huis clos en vigueur suite aux recommandations liées à l’épidémie de coronavirus. Elle a également qualifié d’« inacceptable » le comportement de certains membres du HCA et de leurs supporters qui ont pris à partie les joueurs et le staff neuchâtelois. /emu