Ligue nationale: play-off de hockey sur glace suspendus

La Ligue nationale de hockey sur glace a choisi de suspendre les championnats de National League et de Swiss League jusqu'au 15 mars inclus, en raison des risques de propagation du coronavirus COVID-19. Cette décision a été prise par les représentants de la Ligue nationale ainsi que par les 24 clubs qui composent celle-ci. Les séries de National League devaient commencer ce samedi 7 mars.

Le week-end passé, les rencontres avaient été disputées à huis clos, conformément à l'interdiction prononcée par la Confédération de tout rassemblement de plus de 1'000 personnes. Si les pouvoirs public ne prolongeaient pas cette interdiction, les play-off et play-out de National League et de Swiss League commenceraient ou reprendraient le mardi 17 mars, selon un calendrier modifié qui sera établi et publié ultérieurement. En revanche, si l'interdiction était prolongée, les instances sportives et les clubs se réuniraient à nouveau pour décider de la marche à suivre.





La Regio League continue

Les play-off de Regio League sont pour l'instant maintenus. Lundi soir, le HC Le Locle affronte notamment Delémont-Vallée dans l'acte III de la finale de 2e ligue (1-1 dans la série). /ats-jha