Le HC Uni renversé par Saint-Imier

Aïe aïe aïe ! Le HC Université Neuchâtel s'est pris les pieds dans le tapis jeudi soir en demi-finale des play-off de 1re ligue. Aux Patinoires du Littoral, les hockeyeurs neuchâtelois ont subi la loi de Saint-Imier 3-0. Avec cette défaite, le club est au pied du mur. En effet, les Imériens mènent 2-1 dans cette série au meilleur des cinq matches.



Lors de cette soirée, rien n'a tourné rond pour les Aigles. Menés à la fin du premier tiers-temps sur un but de Evan Fluri (17e), les Neuchâtelois ont tout tenté pour revenir dans la partie. Alors que le deuxième tiers-temps voyait toujours les Bernois être devant, le HC Uni a commis l'erreur qu'il ne fallait pas faire. À la 50e minute, les Neuchâtelois ont encaissé un but à 4 contre 5 par l'intermédiaire de Yoan Vallat qui est allé crucifier le gardien David Fragnoli. Le HC Uni ne s'en est jamais remis. Le dernier but inscrit à moins de deux minutes de la fin par Gaëtan Struchen est venu sceller l'issue de la rencontre.