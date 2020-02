Le HC Uni s'offre un premier puck de demi-finale

Plus rien n'arrête le HC Uni Neuchâtel en ce mois de février. Les joueurs de Marc Gaudreault ont obtenu une probante victoire 4-1 mardi soir sur la glace de Saastal lors du deuxième acte des quarts de finale des play-off de 1re Ligue.

Après avoir concédé l'ouverture du score, l'équipe du Littoral a renversé le cours du match par Kenny Camarda (15e) et Tristan Buthey (34e). Kevin Marion et Jonathan Amstutz ont encore donné une allure plus sévère au score en marquant dans la cage vide en fin de rencontre.

Le HC Uni mène désormais 2-0 dans ce duel. Il aura une première occasion de conclure sa série samedi dès 17h15 aux patinoires du Littoral.