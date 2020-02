La Suisse se défait de l'Allemagne

L’équipe de Suisse de hockey sur glace a livré un match solide en Appenzell. La jeune sélection de Patrick Fischer, composée de sept nouveaux joueurs, a dominé l’Allemagne 4-2 en match amical à Herisau jeudi soir.





Valentin Nussbaumer déjà décisif



La Suisse a subi quatre punitions dans le tiers initial et encaissé un but à la 18e minute (Lucas Dumont). Elle s’est ensuite ressaisie par l’intermédiaire du Jurassien de 19 ans Valentin Nussbaumer. Le joueur du HC Bienne a marqué pour sa première sélection avec l’équipe nationale A (23e). « Il y a plein de rêves qui se sont réalisés ce soir, relève Valentin Nussbaumer. Jouer pour l'équipe A à 19 ans et gagner ce premier match après avoir bien travaillé durant la semaine, c'est vraiment super », a affirmé le Jurassien à l'issue du match.



Le Zurichois Axel Simic a alourdi la marque six minutes plus tard et le Zougois Yannick Zehnder a inscrit le 3e but des Suisses (47e). Sebastien Streu a redonné quelques couleurs à l’Allemagne, 20 secondes plus tard, mais la sortie du gardien Mirco Pantkowski (59e) a permis au joueur des ZSC Lions, Justin Sigrist, de sceller le score une minute avant la sirène finale.

Gilian Kohler, joueur du HC Bienne qui fêtait lui aussi sa première sélection, aurait même pu alourdir le score avec un tir sur le poteau à la 53e. Les Suisses disputeront leur seconde partie face aux Allemands vendredi à Olten (20h15). /ATS-mmi