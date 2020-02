Le HCC fait le travail

Le HC La Chaux-de-Fonds devait remporter les trois points, il l’a fait. Samedi, les Chaux-de-Fonniers ont pris la mesure du HC Sierre 4-2 à la patinoire des Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Dans un match plaisant et correct - voire de remplissage -, les Abeilles affrontaient des Valaisans déjà assurés de finir sous la barre. Au classement, le HCC reste à la septième place.





Sur courant alternatif

Malgré une entrée poussive et un but encaissé à la 3e minute de jeu, le HCC a peu à peu repris des couleurs pour passer devant son adversaire dès la moitié du premier tiers-temps grâce à un doublé de Ramon Tanner. Las, les Valaisans sont revenus dans la partie quelques minutes plus tard. Alors que la rencontre s’endormait peu à peu, Daniel Carbis a redonné l’avantage au HCC à la mi-match. Un but d’avance qui a finalement permis aux Chaux-de-Fonniers de l’emporter. Brett Cameron a lui marqué dans la cage vide.

Alors qu’il ne reste que deux rencontres avant les play-off, le HCC est actuellement en passe d’affronter le HC Ajoie en quart de finale. Cela tombe bien, la répétition générale aura lieu dans une semaine et demie au Voyeboeuf. /jha