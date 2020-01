Le HCC perd le fil sur la fin

Le HC La Chaux-de-Fonds a manqué une occasion largement à sa portée de fêter un troisième succès consécutif mardi soir à Langenthal en Swiss League de hockey sur glace. Après deux succès significatifs contre Kloten et Viège, le HCC s’est incliné 3-2 à la patinoire du Schoren. Et pourtant, il menait déjà 2-0 après treize minutes de jeu grâce à une quatrième ligne d’attaque de feu. Jaison Dubois a ouvert la marque à la 6e minute sur un service de Ludovic Voirol. Ce même Ludovic Voirol a doublé la mise sept minutes plus tard d’un spectaculaire slalom dans la défense adverse. Auteur de deux points mardi soir, tout comme samedi dernier, le gamin a montré la voie à suivre. Mais il ne pouvait pas se contenter de cela.