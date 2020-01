Le HC Le Locle s’accroche mais cède

Le HC Le Locle se prend les pieds dans le tapis. Les joueurs de la Mère Commune se sont inclinés contre le HC Delémont-Vallée 5-3 samedi soir lors de leur deuxième rencontre du Masterround de 2e ligue de hockey sur glace.

Les Loclois menaient pourtant 3-1 après 25 minutes de jeu. Mais les Jurassiens ont égalisé en l’espace de sept minutes (27e et 34e) et les hockeyeurs ont entamé le deuxième tiers temps au coude à coude 3-3. Dans le dernier tiers temps, les Delémontains ont profité d’une supériorité pour prendre les devant 4-3 à la 54e minute et ont enfoncé le clou dans la cage vide en inscrivant le 5-3.

Au classement, le HC Le Locle conserve son 3e rang avec 11 points de retard sur Tramelan et seulement un petit point d’avance sur le HC Star Chaux-de-Fonds. /lyg