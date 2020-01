Le CP Fleurier enchaîne

Deux sur deux pour le CP Fleurier dans le Masterround inférieur de 2e ligue de hockey sur glace. Les hommes de Sandy Jeannin ont pris la mesure de l’Erguël HC 5-2 samedi soir dans le Jura bernois.

Les Fleurisans sont bien entrés dans leur match et ont rapidement mené 2-0 grâce à des buts de Kenny Huguenin (2e) et Timé Chariatte (7e). Les joueurs d’Erguël ont pu revenir à 2-2 dès les premières secondes de la deuxième période. Mais les Neuchâtelois n’ont pas tremblé et ont repris les devants à la 30e minute par Victor Gudel. Damien Benoit (38e) et Leandro Di Caprio ( 45e) ont scellé la victoire du CP Fleurier.

Les Vallonniers gardent la tête de ce Masterround inférieur avec quatre longueurs d’avance sur le HC Moutier mais avec une rencontre en plus. /lyg