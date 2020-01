Le HCC se paye le leader

Face à Kloten, le HC La Chaux-de-Fonds a pu mesurer l’écart qui le sépare avec le leader du championnat de Swiss League. Et l’espace d’une rencontre, celui-ci n’a pas semblé aussi grand que le nombre de points qui séparent les deux clubs au classement (32). Bien au contraire, puisqu’au terme d’un match très bien négocié, de bout en bout, la formation des Mélèzes s’est imposée 3-2. Une victoire qui coïncide peut-être avec la présence – pour la première fois – d’Arno Del Curto aux côtés de Loïc Burkhalter sur le banc des Abeilles.





Une semaine bien lancée

Cette fameuse "Winter Week", aux allures d'opération séduction a donc bien commencé. Difficile même de faire mieux ! Les 1932 spectateurs de la patinoire des Mélèzes ont assisté à un premier tiers-temps plutôt plaisant où c’est contre le cours du jeu que le HCC a ouvert la marque. Un but signé Lou Bagdanoff (8e), suite à une période de supériorité numérique. Le ton était donné. Le deuxième tiers-temps est pratiquement un « copier/coller » du premier. Des Chaux-de-Fonniers dominés, souvent sauvés par leur gardien Matteo Ritz, mais appliqués défensivement et procédant par contre-attaque. C’est d’ailleurs sur un tel schéma de jeu qu’ils ont doublé la mise grâce à Tomothy Coffman, quasiment sur la sirène (40e). Les hommes de Loïc Burkhalter ont encore souffert dans l’ultime période où il aura fallu que 46 secondes à Kloten pour réduire le score à 2-1. Mais comme tout a semblé sourire ce mardi soir aux Abeilles, Brett Cameron a inscrit le troisième but (44e) avant que Dominic Forget réduise à nouveau la marque pour Kloten. Des Zurichois qui ont ensuite poussé, mais en vain.





Play-off en ligne de mire

A cinq matchs de la fin de la saison régulière, cette victoire face au leader montre bien que sur un match, le HCC peut battre n’importe quel adversaire, malgré son 7e rang actuel au classement. A commencer par Kloten, potentiel adversaire du premier tour des play-off. A confirmer samedi avec la réception de Viège pour la clôture de la « Winter Week ». /yra