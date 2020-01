Jade Surdez et la Suisse échouent en demi-finale

L’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace ne décrochera pas la médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse. Lundi, en demi-finale, la formation helvétique a perdu 2-0 contre la Suède. Elle a encaissé un but dans la deuxième période et un autre dans la troisième sur la glace de la Vaudoise aréna, à Lausanne. La Franc-Montagnarde du HC La Chaux-de-Fonds Jade Surdez a été alignée dans le deuxième bloc suisse. Les hockeyeuses helvétiques ont été dominées dans ce duel contre les Nordiques. Ces dernières ont notamment adressé deux fois plus de tirs cadrés que les Suissesses. L’équipe de Suisse jouera pour la médaille de bronze, mardi à 17h, contre les perdantes du duel Japon-Slovaquie. /mle