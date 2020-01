Le HCC fait le travail

Le HC La Chaux-de-Fonds se rachète. Après la défaite 5-2 concédée samedi à domicile face aux Ticinos Rockets, les Abeilles ont battu Winterthour 5-1 mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Devant les 621 spectateurs de la Zielbau Arena, les hommes de Loïc Burkhalter ont assuré l’essentiel face à une faible formation zurichoise.

Un début de partie canon

Il aura suffi de 45 secondes pour que l’attaquant du HCC, Daniel Carbis, n’inscrive le premier but de cette rencontre. Quelques minutes plus tard, Brett Cameron (9’), oublié par la défense de Winterthour, est même parvenu à doubler la mise en faveur des Abeilles et à concrétiser la bonne entame de match de son équipe. Malheureusement, les Abeilles se sont fait surprendre peu après, en infériorité numérique, par l'intermédiaire de Patrick Zahner (11’). De quoi remettre l’équipe zurichoise dans le match et rappeler de mauvais souvenirs au HCC. Samedi déjà, les protégés de Loïc Burkhalter menaient de deux longueurs avant de voir leur adversaire retourner le match. L’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Lou Bogdanoff :