Le HCC démarre l'année par une victoire

Tout n'avait pourtant pas si bien commencé pour les Chaux-de-Fonniers en Suisse orientale. Dominés lors du premier tiers-temps, les joueurs de Loïc Burkhalter pouvaient s'estimer heureux de retourner au vestiaire en n'étant menés que d'une longueur, tant les locaux se sont montrés plus incisifs (16 tirs cadrés pour Thurgovie contre "seulement" 7 pour le HCC).

Plus en jambes ensuite, Coffman et ses coéquipiers ont longtemps lutté pour revenir au score face à une équipe thurgovienne toujours très disciplinée et bien en place, qui justifiait alors son statut de "meilleure défense" de Swiss League. Les efforts des Chaux-de-fonniers étaient finalement récompensés en toute fin de deuxième tiers-temps grâce à la réussite de Philip Ahlström (39e).

La montée en puissance des Abeilles se confirmaient lors du troisième tiers-temps. De dominés à dominateurs, les hockeyeurs chaux-de-fonniers se butaient cependant sur un Nicola Aeberhard une nouvelle fois très inspiré. Et comme souvent dans le sport, à force de dominer sans marquer, ils concédaient un troisième but, lors d'une situation d'infériorité numérique.

Et si souvent cette saison, un tel scénario se serait soldé par une défaite du HC La Chaux-de-Fonds, la confiance a semble-t-il bel et bien regagné la troupe des Mélèzes. Sans relacher l'effort, Carbis puis Miéville retournaient la situation inscrivant deux buts en l'espace de 71 secondes. Pour la première fois de la rencontre, le HCC prenait les devants au score. Un avantage définitif, et même accru par deux réussites dans la cage vide.