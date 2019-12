Le HCC blanchit et gagne

On peut dire que c’est la fête en cette fin d’année 2019 pour le HC La Chaux-de-Fonds. Après avoir décroché une belle victoire vendredi à Viège, le voilà qu’il dispose dimanche de Langenthal 2-0 à domicile. Un blanchissage avec la manière !

Si la situation reste figée au classement à l’issue de cette 32e journée de Swiss League, ces deux victoires consécutives laissent néanmoins transparaître de bons présages pour le basculement en 2020, là où tout va réellement se jouer. 2019 est donc derrière pour le club des Mélèzes. Une année qui l’a vu remporter la saison régulière 2018/19 et disputer la finale des play-off. Difficile de faire mieux ! La photo actuelle est moins rose. Des résultats prenant la forme de montagnes russes, une 7e place au classement, toujours pas d’entraîneur nominé, et une moyenne de spectateurs en baisse. Mais voilà, ceci n’est que la photo du moment dans un mode de championnat laissant toujours une part d’espérance. Et au regard de la bonne dynamique amorcée depuis quelques temps (la présence de Loïc Burkhalter à la bande n’y est pas pour rien), cette espérance est légitime. Et si le HCC arrivait au top de sa forme au début des play-off ?

Un succès mérité

Même si aucun but n’a été marqué, le premier tiers-temps a été agréable à suivre entre le HCC et Langenthal. Deux formations joueuses, imprimant un bon tempo à la partie. Le deuxième tiers a suivi cette dynamique, mais avec des Chaux-de-Fonniers plus incisifs et qui se sont créé plusieurs occasions, toutes avortées, ou presque, par un excellent Philip Wüthrich gardant le filet de Langenthal. Presque, puisque c’est finalement Brett Cameron qui a pu ouvrir le score (37e) suite à une période de supériorité numérique. Un premier but tombé en fin de tiers et concrétisant la domination du HCC. Il prenait la main de manière méritée, mais surtout pour ne plus la lâcher. L’ultime période a vu la formation de Loïc Burkhalter gérer très intéligement le match, cherchant davantage à aller marquer le deuxième but plutôt que de prendre le risque de fermer le jeu. Bien lui en a pris, puisque c’est finalement Daniel Carbis qui s’est chargé de boucler le score dans la cage vide. Mention très bien aussi pour le portier Matteo Ritz qui a maintenu de bout en bout son équipe dans le match.





Place à 2020

L’année 2020 débutera le 3 janvier pour le HCC avec un déplacement en Thurgovie. Il s’agira de confirmer la bonne disposition du moment et de partir du bon patin dans la nouvelle année. Après 32 matchs, les abeilles sont 7e de Swiss League avec 12 points d’avance sur la barre. Peut-être le bon moment pour regarder vers le haut du classement /yra.