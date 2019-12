Le HCC se relance

Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve des couleurs. Après deux défaites consécutives en championnat, les hommes de Loïc Burkhalter ont battu Viège 5-1 vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace. Devant les 3'057 spectateurs de la Lonza Arena, les Abeilles ont fait la différence en début de deuxième tiers-temps en inscrivant trois buts en moins de sept minutes.

Le début de rencontre a été compliqué pour le HCC. Rapidement pris de vitesse par les Hauts-Valaisans, les Chaux-de-fonniers ont surtout procédé par contre dans les premières minutes de jeu. Et c’est finalement en double infériorité numérique que les Abeilles ont concédé la première réussite de la rencontre par l’intermédiaire de Troy Josephs (14’). Les protégés de Loïc Burkhalter ont ensuite haussé le ton, notamment dans les duels physiques, sans réussir à revenir à la marque avant la première pause.

Au retour des vestiaires, le HC La Chaux-de-Fonds a montré un visage bien plus séduisant. Les joueurs des Mélèzes ont profité d’une pénalité en leur faveur pour revenir au score dès l’entame du deuxième tiers-temps grâce à Konstantin Schmidt (21’). Trois minutes plus tard, les Abeilles ont pu prendre l’avantage dans cette partie après une belle action collective conclue par Ramon Tanner (24’), pour le 2-1. Mieux encore, Alain Mieville (27’) a donné deux longueurs d’avance à son équipe en nettoyant la lucarne du portier Viégeois, Reto Lory.

Les Hauts-Valaisans ont ensuite tenté de revenir dans cette rencontre mais la défense et le gardien du HCC, Matteo Ritz, ont préservé cet avantage. C’est finalement dans l’ultime période que Ludovic Voirol (53’) et Makai Holdener (58’), dans la cage vide, ont donné au score une allure un peu plus sévère.

Auteur du 4-1 vendredi soir, Ludovic Voirol a fêté la première réussite de sa carrière à ce niveau en déviant un puck devant le portier haut-valaisan. Un match forcément particulier pour le jeune joueur chaux-de-fonnier même s'il préfère relever la bonne performance de l'équipe :