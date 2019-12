La magie de l'intérim se termine pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les Abeilles n’ont pas su provoquer la réussite

Pas à son affaire en première période, le HC La Chaux-de-Fonds est revenu en deuxième période avec de bien meilleures intentions et une certaine grinta. Ce changement d’attitude a payé et le HCC a pu égaliser à la 25e minute grâce à un but plein d’abnégation de Roman Karaffa. Cette réussite a malheureusement replongé le club de la Métropole horlogère dans ses travers. La troupe de Loïc Burkhalter s’est compliquée la vie en zone offensive et a fait preuve de fébrilité en zone défensive. Symptomatique d’une équipe qui cherche encore ses marques. Les Zougois n’ont pas laissé passer l’aubaine et ont inscrit le 2-1 peu après la demi-heure, une nouvelle fois en supériorité numérique, grâce à Thomas Lust. Les pensionnaires des Mélèzes ont tenté de se faire plus pressants, mais ont affiché un manque criant de réalisme à l’image du pénalty manqué par Timothy Coffman en fin de période.