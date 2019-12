Le HCC et le HC Uni se rapprochent

Le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Uni Neuchâtel main dans la main : les deux principaux clubs de hockey sur glace du canton ont signé mercredi une convention qui concerne un projet de rapprochement étroit de leur mouvement juniors respectif. Ce projet a été présenté vendredi matin à la Vue-des-Alpes, « trait d’union symbolique entre le haut et le bas du canton », a insisté Mario Castioni, le vice-président du HC Uni Neuchâtel.

Le train est déjà marche et le projet bien plus abouti qu’il ne l’avait été par le passé : une tentative de collaboration en 1991, et même de fusion en 2002, avaient lamentablement échoué.

Une commission technique commune a déjà été mise en place. Elle est formée du responsable du mouvement juniors (moju) de chaque club (Pascal Albisetti pour le HCC et Marc Gaudreault pour le HC Uni) ainsi que de tous les entraîneurs professionnels des équipes juniors. Cette commission sera chapeautée par un comité de pilotage.

Cette collaboration étroite devrait permettre de relever le niveau de formation de la relève du hockey sur glace neuchâtelois. Son intérêt saute yeux. C’est l’avis de Marc Gaudreault….