Le CP Fleurier renoue avec la victoire et avec la manière! Les hockeyeurs du Val-de-Travers ont largement battu la lanterne rouge Erguël 11-1 vendredi soir en 2e ligue. À domicile, les hommes de Sandy Jeannin ont rapidement pris les devants et n'ont pas été inquiétés par les joueurs du Jura bernois.

Les Fleurisans mettent fin à une série de quatre défaites consécutives, et effectuent une bonne opération au classement puisqu'ils repassent sur la barre à la 4e place. /lyg