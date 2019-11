Le HCC rassure mais perd à nouveau le derby contre Ajoie

Trois derbys et trois défaites pour le HC La Chaux-de-Fonds cette saison face au HC Ajoie en Swiss League. Les Jurassiens ont dominé les Abeilles 2-1 vendredi soir à la patinoire des Mélèzes devant 2725 spectateurs (meilleure affluence de la saison). Les hommes de Mikael Kvarnström font la mauvaise opération du jour au classement. Ils descendent à la huitième place, juste au-dessus la barre, derrière les GCK Lions.

Les Abeilles retrouvent du piquant

Pourtant, cette partie a été longtemps indécise, et les spectateurs ont pu assister à un beau match de hockey sur glace, probablement l'un des meilleurs du HCC. Dans l’obligation de réagir après un pâle début de saison, et privé de l’un de ses étrangers (Brett Cameron blessé au nez), Adam Hasani et compagnie se sont montrés pour le moins concentrés et disciplinés face au HC Ajoie, une équipe en tête du classement, qui plus est sur un nuage après avoir éliminé mardi soir les Zurich Lions en Coupe de Suisse.

Le détonateur au troisième tiers-temps

Après un score à lunettes de 0-0 à l'issue des 40 premières minutes de jeu, le match s’est décanté dans l’ultime période. Reto Schmutz pouvait ouvrir le score (44e) pour Ajoie. On pensait alors, au vu de la physionomie de ce duel, que les Ajoulots avaient fait le plus dur. C’était sans compter sur une réaction d’orgueil de Tim Coffman, une minute plus tard, qui parvenait à réduire le score en supériorité numérique sur service de Daniel Carbis.

Les prolongations se dessinaient aux Mélèzes. C’était sans compter sur une pénalité évitable de Roman Karafa (55e), qui permettait à Mathias Joggi de marquer le but décisif de la victoire pour Ajoie.

Le match de la peur au KEK

Un dénouement un peu cruel pour un HC La Chaux-de-Fonds qui, au vu du match de vendredi soir, semble sur la bonne voie. Avec moins d’occasions galvaudées et un même état d’esprit, le HCC a les cartes en mains pour ramener un bon résultat de Küsnacht dimanche face aux GCK Lions (à suivre dès 15h30 en direct sur RTN). Un match capital pour une lutte autour de la barre qu’aucun supporter chaux-de-fonnier n’osait imaginer en début de saison. /lre