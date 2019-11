Le HC La Chaux-de-Fonds dérape à Sierre 

C’est bredouille que le HC La Chaux-de-Fonds est rentré de son déplacement à Graben. Les hockeyeurs des Mélèzes se sont inclinés 3-1 contre le HC Sierre et concèdent ainsi une troisième défaite consécutive dans le championnat de Swiss League. Si au final, c’est un revers, un de plus cette saison, la formation de Mikael Kvarnström a eu le mérite de proposer un match de qualité en montrant de l’envie sur la glace. Chose qui n’a pas toujours été le cas dans le présent championnat.





Cameron blessé au visage

Sans mériter, mais sans démériter aussi, c’est le HC Sierre qui a ouvert la marque en fin de premier tiers-temps par son top scorer Guillaume Asselin, suite un à précis tir du poignet hors de portée du portier Marco Mathis, au demeurant très à son affaire lors de cette 23e journée de championnat.



La deuxième période a été bien plus animée, avec deux formations qui ont véritablement proposé un jeu agréable avec de nombreuses occasions de but de part et d’autre. Le score partiel de 0-0 dans ce tiers intermédiaire ne reflétait par le hockey proposé. Un tiers où le HCC a subi a véritable coup dur avec la sortie sur blessure de Brett Cameron, méchamment ouvert au nez. Il n’est plus réapparu sur la glace et a été directement envoyé à l'hôpital.





Un HCC en ligne de mire de la barre

Dans la période finale, les 2'640 spectateurs présents ont vu des visiteurs dominateurs, mais qui se sont toujours heurtés à un très bon Remo Giovannini. Asselin a doublé la mise pour le HC Sierre, avant qu’Adam Hasani inscrive le but de l’espoir pour le HCC. Trop tard, et c’est finalement Eric Castonguay qui mit le troisième et dernier but Valaisan. Score finale 3-1.

Une nouvelle défaite qui place les Chaux-de-Fonniers dans une situation toujours plus délicate au classement de Swiss League. Les voilà au septième rang mais avec seulement quatre points d’avance sur le HC Sierre qui est juste en-dessous de la barre. /tcl +yra