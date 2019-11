Le CP Fleurier au bout du suspense

Le CP Fleurier a repris ses esprits en 2e ligue de hockey sur glace . Après deux revers de rang, dont une fessée reçue à domicile par Tramelan (défaite 8-0), les hommes de Sandy Jeannin ont dominé vendredi soir Delémont-Vallée 4-3 après prolongations dans le Jura.

Dans cette partie, les Valloniers ont fait preuve de caractère. Menés 2-0 après 17 minutes, ils ont égalisé 60 secondes plus tard via la crosse de Kenny Huguenin, avant que Florent Marthaler ne parvienne à remettre les compteurs à égalité avant la deuxième sirène. Dans le troisième tiers temps, Fleurier est même parvenu à prendre l'avantage, mais c'était sans compter avec une douloureuse égalisation jurassienne à 25 secondes de la fin du temps réglementaire marquée à six contre cinq.

Mais Delémont s'est sabordé tout seul...trois secondes plus tard, en concédant une pénalité mineure. Il n'a suffi ensuite que de 40 secondes dans la prolongation au défenseur fleurisan Jayson Pipoz pour offrir la victoire aux siens.

Grâce à ce succès, le CP Fleurier revient à quatre points du leader Tramelan et compte deux points d'avance sur son adversaire du soir au classement. /lre