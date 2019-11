le HCC a fait preuve de caractère

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est remis dans le sens de la marche. Le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises s'est imposé sur le fil, mardi soir à la Zielbau Arena, contre Winterthour 5-3 en Swiss League. Les Abeilles ont fait preuve de caractère pour renverser la vapeur en fin de rencontre.





La machine s’est enrayée

Le premier tiers a été globalement bien maîtrisé par la troupe de Mikael Kvarnström qui a ouvert la marque à la 4e minute grâce à un superbe tir de Timothy Coffman. Par la suite, les Chaux-de-Fonniers ont géré leur maigre avantage jusqu’à la première sirène. L’entame du deuxième tiers a vu le HCC retomber dans ses travers et Winterthour en a profité pour peu à peu sortir la tête de l’eau. Les banlieusards zurichois ont vu leurs efforts récompensés à la 24e minute grâce à l’égalisation signée par le Topscorer Riley Brace. Cette égalisation a perturbé les joueurs de la Métropole horlogère qui ont dès lors enchaîné les erreurs. Inefficaces offensivement et fébriles défensivement, ils ont vu Winterthour inscrire le 2-1 par l’intermédiaire de Uinter Guerra à la 38e. C’est donc menée au score que la troupe de Mikael Kvarnström est retournée aux vestiaires après 40 minutes de jeu. Le calvaire a continué dans l’ultime période lorsque Martin Alihodzic a pu inscrire le 3-1 à la 49e en infériorité numérique ! A ce moment-là, le HC La Chaux-de-Fonds semblait alors au bord de l’implosion.





Le HCC a emballé la fin de match

Piqués dans leur orgueil, les hockeyeurs des Montagnes neuchâteloises n’ont pas laissé le doute s’installer dans leurs esprits et ont réduit l’écart en supériorité numérique 29 secondes plus tard grâce à Brett Cameron. Cette réussite a eu le mérite de galvaniser le HCC et de faire perdre ses nerfs à Winterthour comme en témoigne l’expulsion du défenseur Pascal Blaser. Dès lors en avantage numérique, la troupe de Mikael Kvarnström a complété son come-back. Makai Holdener puis Daniel Carbis ont permis au HCC de reprendre l’avantage à un peu moins de cinq minutes du terme de la rencontre. Brett Cameron a finalement scellé l’issue de la rencontre en inscrivant le 5-3 dans la cage vide à la 59e minute. Avec ce succès, le HC La Chaux-de-Fonds a montré qu’il n’était pas encore tout à fait guéri, mais qu’il était sur la bonne voie.

Au classement de Swiss League, les Abeilles conservent leur 7e rang et comptent désormais six points d’avance sur le 8e Sierre. La prochaine échéance pour le HCC, ça sera vendredi soir aux Mélèzes face à Zoug Academy. /dpi