Le HCC lave l’affront

Aspiré dans une spirale négative de cinq défaites de rang, le HC La Chaux-de-Fonds a – enfin – relevé la tête dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les joueurs de Mikael Kvarnström se sont imposés vendredi soir 7-3 contre les Ticino Rockets entraînés par une vieille connaissance, Alex Reinhard (à la bande aux Mélèzes entre janvier 2014 et novembre 2017).

Cette victoire vient ainsi mettre un terme à cette vilaine série de défaites, mais elle permet aussi au HCC de prendre « sa revanche », ou plutôt de laver l’affront subit le 17 septembre dernier. Il s’était, en effet, incliné 7-3 à Biasca contre l’actuel dernier du classement. Au-delà d’une défaite qui peut toujours arriver, c’est surtout le fait d’en prendre sept qui avait marqué les esprits.

Supérieurs mais pas convaincants

Cette victoire acquise au terme d’un match pauvre en qualité relance néanmoins les affaires du HCC au classement avant le déplacement de dimanche à Olten. Et son moral aussi! En parallèle, elle permet au club de ne pas basculer dans une crise sportive qui lui pendait au nez en cas de défaite contre cet adversaire d'une telle faiblesse.



Le match en soi ne mérite pas grandes palabres. Même si les Chaux-de-Fonniers n’ont pas bien joué et qu’ils furent rapidement menés 2-0, ils étaient supérieurs, et de loin. Il leur a fallu une période pour se mettre dans le match et basculer à 3-2 avant le premier thé. L'essentiel était fait. Dans le positif, on retiendra aussi qu’avec sept buts inscrits, l’offensive chaux-de-fonnière s’est fait plaisir. En quête de régularité, espérons à présent que ce succès puisse relancer le club des Mélèzes dans une nouvelle spirale, positive cette fois. /yra