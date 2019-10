Le CP Fleurier déroule

Plus rien n'arrête le CP Fleurier. En 2e ligue de hockey sur glace, les Vallonniers se sont imposés contre Erguël HC 8-0 samedi à domicile. Fleurier a commencé en douceur la rencontre et ne menait que 1-0 après le premier tiers. Les hommes de Sandy Jeannin ont ensuite déroulé en inscrivant trois buts dans la deuxième période et quatre dans la dernière. Kenny Huguenin s'est offert un triplé.

Au classement de 2e ligue, le CP Fleurier consolide sa place de leader avec quatre victoires en quatre matches. /lyg